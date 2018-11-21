Експерименти епохи Шевченка: усі дебютанти збірної. Частина I

На гру з турками Шевченко виставив ще більш експериментальний склад ніж на матч зі Словаччиною. У стартовому складі синьо-жовтих з'явилося одразу 7 виконавців, які могли б виступати за збірну U-21. Серед них опинилися Віталій Миколенко та Мар'ян Швед, які стали 19-им і 20-им новачками збірної при Шевченку.

Чемпіон пропонує вам згадати усих, кому Адрій Миколайович дозволив уперше приміряти синьо-жовтий комплект форми.

1. Едуард Соболь (2016 рік, відбірковий матч до ЧС-2018 проти збірної Ісландії)

Едуардом по-справжньому захоплювався екс-тренер Шахтаря Мірча Луческу, його техніка, вміння розвинути атаку, швидкість робили його одним із найталановитіших вихованців українського футболу. Однак, захиснику на жаль довелося пройти шлях більшості українських талантів, які так і не змогли вразити тренерський штаб грандів УПЛ.

Після скитань по орендам у донецький Металург та Металіст (обидва оголосили себе банкрутами), Соболь опинився в луганській Зорі. Під палким наглядом Юрія Вернидуба Едуард почав по-справжньому швидко прогресувати. Його настирність та працездатність стали формулою успіху, яка так цінилася тренерським штабом луганців.

Відмінно проявивши себе в новій команді, Соболь вразив і головного тренера збірної України - Андрія Шевченка. Едуард отримав довгоочікуваний виклик до головної команди країни.

Молодий захисник дебютував за збірну у відбірковому матчі на Чемпіонат Світу-2018 проти збірної Ісландії. І в цьому матчі він виявився одним з кращих на полі. Завдяки феноменальній швидкості, якою володіє Соболь, він відмінно підключався до атак команди, створюючи, куди більш гострі моменти, ніж його "зоряний" партнер Євген Коноплянка. Також захисник добре відпрацював в обороні.

У матчах за збірну Соболь виграв 70% єдиноборств, що є високим показником. Брак дій становить всього лише 16%.

Останнім часом захисник не з'являється на полі в матчах за збірну,що пов'язано з відсутністю ігрової практики Едуарда в чеському Яблунці.

2. Євген Шахов (2016 рік, відбірковий матч до ЧС-2018 проти збірної Ісландії)

27-річний футболіст вийшов на поле лише на 90-й хвилині матчу, змінивши молодого хавбека Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

Перший виклик у розташування української національно команди Шахов отримав ще 18 травня напередодні чемпіонату Європи 2016, проте в остаточну заявку на турнір півзахисник не потрапив.

Євген Шахов має великий досвід виступу в різних збірних України різних вікових груп. Він був одним із важливих гравців молодіжної команди, яка в 2009 році виграла чемпіонат Європи серед 19-річних.

Влітку 2016-го Шахов покинув Дніпро і перебрався в грецький ПАОК, де футболіст відразу ж став важливим гравцем основного складу. За смугастих Євген виступає і сьогодні.

Сьогодні, через високий рівень конкуренції в лінії півзахисту, місце в збірній українець втратив.

3. Віктор Циганков (2016 рік, відбірковий матч до ЧС-2016 проти Фінляндії)

Про неабиякий талант рудого хлопця говорили ще до того, як Віктор став регулярно залучатися до основи. Циганков дебютував за основну команду Динамо в 18 років, а незабаром забив свій перший гол у Лізі Чемпіонів. Точний удар хавбека приніс киянам нічию у виїзному поєдинку проти турецького Бешикташа.

Про такий дебют в елітному європейському турнірі можна тільки мріяти. Віктор отримував ігровий час при Реброві, а при Хацкевичі перетворився в капітана.

У матчі збірної України проти Фінляндії (1:0) 18-річний Віктор дебютував за синьо-жовтих дебютував, тим самим потрапивши в історію.

Молодий динамівський хавбек вийшов на поле на 83-й хвилині, замінивши Євгена Коноплянку. Таким чином, свій перший матч за збірну Циганков провів у віці 18 років і 362 днів.

Циганков став п'ятим молодим гравцем збірної України в історії.

4. Артем Бєсєсдін (товариський матч проти збірної Сербії)

Останнім часом Артем втратив місце в основному складі київського Динамо, а в збірній на його місце прийшли Яремчук та Борячук. Артем - форвард силового типу, який уміє створити вільні зони для швидких атакуючих півзахисників/нападників збірної. Однак головною проблемою Бєсєдіна все ж є його мала результативність. В 11 матчах за збірну Артем примудрився забити лише 1 м'яч!

Звісно не таких досягнень чекають від Бєсеєдіна в тренерському штабі збірної.

Вперше 20-річний Бєсєдін вийшов на поле у другому таймі матчу проти Сербії, замінивши Романа Зозулю.

До цього вихованець харківського УФК у молодіжній збірній України провів 16 матчів, у яких забив 7 голів, а в юнацькій збірній України - 25 матчів і забив 8 голів.

5. Микола Матвієнко (кваліфікація на ЧС-2018 проти Хорватії)

Захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко, який на правах оренди виступав за львівські Карпати, дебютував у складі збірної України. Сталося це в одному з ключових матчів кваліфікації до Чемпіонату світу-2018 проти Хорватії. Його вихід у старті на поєдинок у Загребі був очікуваним, враховуючи заявку, яку головний тренер національної команди Андрій Шевченко сформував, а також відсутність дискваліфікованого Соболя, який був його прямим конкурентом на дану позицію.

На разі за місце в основі Микола конкурує з захисником київського Динамо Віталієм Миколенком.

Далі буде...

Джерело - Чемпіон.

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