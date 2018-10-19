Бейл може допомогти Реалу в найближчому матчі

Нападник Реала Гарет Бейл відновився після травми паху і повернувся в загальну групу.

Про це повідомляє Xsport з посиланням на AS.

Валлієць був змушений покинути розташування своєї збірної через травму. Але головний тренер вершкових Хулен Лопетегі розраховує на 29-річного гравця в матчі дев'ятого туру Прімери проти Леванте.

Також в загальну групу повернулися Іско, Карім Бензема і Марсело. Поза загальною групою займалися Кейлор Навас і Дані Карвахаль.

Нагадаємо, лідер Реала був проти переходу Луніна.

А форварда Реала підозрюють у викраденні людини.

Джерело - Xsport.