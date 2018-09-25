Півзахисника Реала терміново госпіталізували у Мадриді

Хавбека Реала Іску госпіталізували у Мадриді через загострення апендикса.

Про це повідомляє As.

У Іско діагностували загострення апендикса, найближчим часом йому доведеться перенести операцію.

Очікується, що іспанець пропустить близько місяця, однак точна інформація про терміни відновлення з'явиться пізніше.

Хавбек пропустить матч Ліги чемпіонів проти ЦСКА, який відбудеться 2 жовтня, проте повинен відновитися до матчу з Барселоною у чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 28 жовтня на Камп Ноу.

Нагадаємо, півзахисник Реалу Лука Модрич став найкращим футболістом 2018 року за версією ФІФА.

Водночас, голкіпер Реалу Тібо Куртуа був визнаний найкращим воротарем року.

Джерело - As.