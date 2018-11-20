Кавані назвав несподіваного фаворита у боротьбі за Золотий м’яч

Форвард ПСЖ Едінсон Кавані вважає головним претендентом на Золотий м’яч захисника збірної Франції та Реалу Рафаеля Варана.

Про це повідомляє Xsport, з посиланням на RMC Sport.

"Золотий м'яч цілком може отримати Варан. Мені здається, повинен перемогти французький футболіст. Є різні варіанти: Грізманн, Мбаппе, інші гравці. Вони відмінно показали себе в минулому сезоні. Лука Модріч? Він провів відмінний сезон, але Варан виграв Лігу чемпіонів і чемпіонат світу. Модріч дійшов до фіналу світової першості, але Варан заслуговує більшого", - сказав Кавані.

Нагадаємо, Антуан Грізманн заявив, що Золотий м’яч має отримати французький футболіст.

Кіліан Мбаппе заявив, що не розраховує цього року на Золотий м’яч.

Джерело - Xsport.