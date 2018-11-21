Роналду не буде присутнім на церемонії нагородження Золотого м'яча

Португалець Кріштіану Роналду пропустить церемонію нагородження Золотого м'яча.

Про це повідомляє декілька італійських газет, зокрема Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport і La Stampa.

Вони також повідомляють, що в першій трійці призерів не буде ні Роналду, ні Ліонеля Мессі, які незмінно вигравали нагороду останні 10 років. Головним претендентом на Золотий м'яч цього року є Антуан Грізманн.

Нагадаємо, Роналду заручився зі своєю дівчиною.

Раніше, Модрич знову випередив Роналду і забрав чергову нагороду.

Джерело - isport.ua.