800 тисяч євро за Шапаренка: Динамо влітку відмовилося продавати свою молоду зірку

Після того, як Црвена Звезда кваліфікувалася в груповий етап Ліги чемпіонів, керівництво клубу виділило гроші на трансфери.

Одним з варіантів підсилення складу для Црвени Звезди був півзахисник Динамо Микола Шапаренко, за якого сербський клуб запропонував 800 тисяч євро, а також 20% від наступного продажу.

Однак керівництво Динамо вирішило, що немає сенсу продавати футболіста в слабший клуб, ніж Динамо. Шапаренко готові були віддати в оренду терміном на один рік. Однак цей варіант не влаштував сербський клуб.

Після відмови Динамо Црвена Звезда уклала контракти з вінгером Еріом Їрку зі Спартака і хавбеком Гораном Чаушичем з тульського Арсеналу.

Нагадаємо, Шапаренком цікавиться турецький гранд.

Нещодавно Шапаренко вразив тренера збірної Словаччини.

Джерело - Крижановський Live.