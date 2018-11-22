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Олімпік провів ребрендинг вперше за 17 років. ФОТО

Сьогодні 10:04 1221 0
Олімпік провів ребрендинг вперше за 17 років. ФОТО

Донецький Олімпік вирішив провести ребрендинг вперше за 17 років та оновити емблему.

За підсумками конкурсу обрали сім найкращих робіт. Перемогу здобула робота Дмитра Штрайса, чий варіант набрав найбільше голосів серед уболівальників. Саме цей логотип затвердило керівництво клубу.

Головний елемент нової емблеми Олімпіка — троянди. Емблема розроблена в класичному стилі на щиті з геральдичною стрічкою. Сині і блакитні кольори переважають у кольоровій гамі логотипу.

Нову емблему Олімпік використовуватиме в новому сезоні 2019/20.

До вашої уваги відеопрезентація.

Нагадаємо, шістьох вихованців Олімпіка довічно дискваліфікували.

Олімпік також жорстко відповів на звинувачення у договірних матчах.

Джерело - Олімпік.

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