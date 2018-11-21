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Насрі стане одноклубником Ярмоленка

Вчора 23:33 428 0
Насрі стане одноклубником Ярмоленка

Французький півзахисник Самір Насрі близький до переходу у Вест Гем.

Про це повідомляє Футбол 24 із посиланням на Goal. 

Насрі розпочав тренування з основною командою Вест Гема. Очікується, що незабаром хавбек підпише повноцінний контракт з лондонцями.

Наразі француз відбуває дискваліфікацію за вживання заборонених препаратів, також він намагався приховати це і зробив очищення крові у грудні 2016 року. Термін бану завершується в грудні цього року.

Насрі вже грав під керівництвом Мануеля Пеллегріні в Манчестер Сіті і вигравав АПЛ у сезоні 2013/2014.

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Джерело - Футбол 24.

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