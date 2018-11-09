Ярмоленко розповів кого б з українців взяв у Вест Гем. ВІДЕО

Півзахисник національної збірної України з футболу і лондонського Вест Гема Андрій Ярмоленко хотів би бачити в англійській команді Федецького або Сидорчука.

Про це сказав сам гравець.

"Федецький б підійшов. Мені подобалися наші ігри в збірній. Федецький грав зі мною на одному фланзі. Він зазвичай забігав в атаку, я йому не віддавав м'яч, а він все одно після атаки плескав у долоні і казав: "Ярмола, добре, молодець". Йому подобалася така наша гра.

А взагалі ми з Сидорчук добре дружимо, з Максом Ковалем. Когось із них, напевно, хотів би бачити в Англії ", - наводить слова Ярмоленко Федерація Футболу України.