Ярмоленко розповів кого б з українців взяв у Вест Гем. ВІДЕО

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Світоліна - найкраща тенісистка місяця за версією WTA. ВІДЕО

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Усик - Белью - онлайн: пряма трансляція 10.11.2018
Вчора 20:41 839
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Вчора 12:32 1825 3
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Ворскла програла Карабаху в Лізі Європи
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Півзахисник національної збірної України з футболу і лондонського Вест Гема Андрій Ярмоленко хотів би бачити в англійській команді Федецького або Сидорчука.

Про це сказав сам гравець.

"Федецький б підійшов. Мені подобалися наші ігри в збірній. Федецький грав зі мною на одному фланзі. Він зазвичай забігав в атаку, я йому не віддавав м'яч, а він все одно після атаки плескав у долоні і казав: "Ярмола, добре, молодець". Йому подобалася така наша гра.

А взагалі ми з Сидорчук добре дружимо, з Максом Ковалем. Когось із них, напевно, хотів би бачити в Англії ", - наводить слова Ярмоленко Федерація Футболу України.

Нагадаємо, раніше Андрій назвав найсильнішого партнера по команді.

Також, Ярмоленко готується до тренерської роботи.

Джерело - Чемпіон.

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