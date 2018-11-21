Суркіс: Красніков приносить велику користь Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс задоволений роботою спортивного директора Динамо Євгена Краснікова.

Про це повідомляє Matchday.

"Євген Красніков зараз трудиться на благо Динамо, вже приносить велику користь придбанням класних гравців і, впевнений, принесе ще більшу. Що б там не говорили, не писали, - сказав Суркіс в інтерв'ю журналу Футбол.

Нагадаємо, 21 листопада з’явилася інформація, що Красніков буде звільнений з Динамо.

Водночас, сам Красніков заявив, що інформація про його звільнення з Динамо не відповідає дійсності.

Джерело - Matchday.