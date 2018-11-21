ТаТоТаке: Динамо звільняє Краснікова

Динамо звільнить з посади спортивного директора Євгена Краснікова.

Про це повідомляє ТаТоТаке у Instagram.

Зазначається, що в найближчі дні Динамо оголосить про його звільнення.

Керівництво клубу незадоволене роботою Краснікова, який влітку був призначений спортивним директором клубу, і вважає його винуватим у невдалих трансферах.

Повідомляється, що Красніков вже кілька місяців не отримує зарплату в київському клубі і більше часу проводить в Харкові.

Нагадаємо, Красніков прокоментував конфлікт із головним тренером Динамо Олександром Хацкевичем.

Раніше повідомлялося, що Красніков виступав за відставку Хацкеивча з посади тренера Динамо.

Джерело - ТаТоТаке у Instagram.