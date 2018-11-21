ТаТоТаке: Динамо звільняє Краснікова

Динамо звільнить з посади спортивного директора Євгена Краснікова.
Про це повідомляє ТаТоТаке у Instagram.
Зазначається, що в найближчі дні Динамо оголосить про його звільнення.
Керівництво клубу незадоволене роботою Краснікова, який влітку був призначений спортивним директором клубу, і вважає його винуватим у невдалих трансферах.
Повідомляється, що Красніков вже кілька місяців не отримує зарплату в київському клубі і більше часу проводить в Харкові.
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Сергій Болотніков: Ох, маємо гарячий інсайд! За нашою інформацією, Динамо на днях оголосить про звільнення Євгена Краснікова. Керівництво клубу не задоволене роботою віце-президента, вважає його винним у трансферних невдачах. Конфлікт зрів давно. Нам стало відомо, що Красніков вже кілька місяців не отримує зарплатні і більше часу проводить у Харкові, аніж у Києві.
Нагадаємо, Красніков прокоментував конфлікт із головним тренером Динамо Олександром Хацкевичем.
Раніше повідомлялося, що Красніков виступав за відставку Хацкеивча з посади тренера Динамо.
Джерело - ТаТоТаке у Instagram.