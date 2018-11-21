Красніков: Інформація про моє звільнення з Динамо не відповідає дійсності

Спортивний директор Динамо Євген Красніков прокоментував інформацію про своє звільнення з київського клубу.

Про це повідомляє Трибуна.

"Ця інформація не відповідає дійсності - вперше про це чую. У київському Динамо у мене склалися довірливі відносини з президентом клубу і головним тренером. Нехай не все виходить, але за ці півроку видно плоди спільних зусиль. Будується молода, перспективна команда, і в цьому процесі кожному відведена своя роль", - сказав Красніков.