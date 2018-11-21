Вірт: Спаринги збірної за кордоном нікому не потрібні

Тренер Юрій Вірт обурений, що збірна України не проводить домашніх товариських матчів.

Про це повідомляє Xsport.

"Це неподобство. Хочеться, щоб збірна України грала в Україні, причому - в різних містах. Дніпро, Львів, Київ, Одеса, Харків і навіть Суми. Мене дивує, що команда проводить товариські матчі без уболівальників - за кордоном, незрозуміло, на яких стадіонах. Такі спаринги нікому не потрібні", - переконаний Вірт.

За словами Юрія Вірта зббірна України повинна проводити контрольні матчі вдома.

"Хочеться бачити, як збірна України проводить контрольні матчі вдома, при великій кількості уболівальників, а не на чужих, грубо кажучи, тренувальних базах. Керівникам федерації належить приділити увагу не тільки пошуку серйозних суперників, але і їх приїзду на територію України? У нас є великі європейські стадіони. Чому вони порожні", - запитав Вірт.