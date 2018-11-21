Мій профіль

ТаТоТаке: Динамо звільняє Краснікова

Сьогодні 17:55 874
Експерименти епохи Шевченка: усі дебютанти збірної. Частина I
Сьогодні 15:52 632
Україна не зіграє з Росією та Німеччиною на Євро 2020: визначилися склади кошиків для жеребкування
Сьогодні 09:15 2533
Україна піднялася до елітного дивізіону. Підсумки групового етапу Ліги націй
Сьогодні 08:20 2266 2
Швеція залишила Росію поза елітою європейського футболу
Вчора 23:35 2350 1
Шевченко: Я дуже задоволений усіма дебютантами
Вчора 22:31 1525
Україна не змогла перемогти Туреччину в товариському матчі
Вчора 21:22 8777
Чемпіонат України з боксу 2018: всі призери та відео фіналів
Вчора 16:44 678
Туреччина - Україна: анонс та прогноз товариського матчу
Вчора 07:00 10234
Британські ЗМІ підозрюють Суркіса у кампанії проти Павелка та ФФУ
19.11.2018 20:10 2858 3
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:31 Бокс Переможений Усиком боксер жадає реваншу 144
20:19 Футбол Вірт: Спаринги збірної за кордоном нікому не потрібні 302
19:58 Футбол Суми підозрюються у 20 договірних матчах 187
19:43 Гімнастика Верняєв: Хочу виграти олімпійську медаль у командній першості 145
19:29 Футбол Бурда поділився подробицями про свою травму 365
19:14 ММА Нурмагомедов відмовляється продовжувати контракт із UFC 328
18:58 Футбол Красніков: Інформація про моє звільнення з Динамо не відповідає дійсності 553
18:37 Бокс Ломаченку до бою з Педрасою допомагає готуватися росіянин. ВІДЕО 330
18:20 Біатлон UA:Перший запустив конкурс коментаторів біатлону 303
17:55 Футбол ТаТоТаке: Динамо звільняє Краснікова 874
17:35 Футбол У Львові впіймали п’яного польського футболіста за кермом 509
17:17 Футбол Тренер збірної Ірландії подав у відставку 271
16:52 Бокс Кличко просить МОК дозволити WBA видавати олімпійські ліцензії. ВІДЕО 445
16:33 Футбол Бундесліга відмовилася від матчів по понеділках 413
16:15 Бокс Бій Гвоздик - Стівенсон покаже український телеканал 1030
15:56 Хокей У Києві презентували новий логотип чемпіонату Української хокейної ліги 392
15:52 Блог Експерименти епохи Шевченка: усі дебютанти збірної. Частина I 632
15:37 Бокс Найгірший боксер світу провів свій дебютний поєдинок на професійному рівні. ВІДЕО 922
15:18 Футбол Коваленко: Хочемо більшого відриву від Динамо 575
14:52 Футбол Роналду не буде присутнім на церемонії нагородження Золотого м'яча 878
14:36 Футбол Апеляційний комітет ФФУ довічно дискваліфікував шістьох футболістів 2061
14:16 Теніс Цуренко: Мета - потрапити в ТОП-10 461
14:07 Навколо спорту На честь Усика створили граффіті. ФОТО 1083
13:56 Навколо спорту Дружина Морозюка розповіла, як не стати "пітомцем старого пузатєнького папочкі". ФОТО 842 2
13:55 Футбол Півзахисник Динамо може перейти в Аякс 3402

Вірт: Спаринги збірної за кордоном нікому не потрібні

Сьогодні 20:19 302 0
Вірт: Спаринги збірної за кордоном нікому не потрібні

Тренер Юрій Вірт обурений, що збірна України не проводить домашніх товариських матчів. 

Про це повідомляє Xsport. 

"Це неподобство. Хочеться, щоб збірна України грала в Україні, причому - в різних містах. Дніпро, Львів, Київ, Одеса, Харків і навіть Суми. Мене дивує, що команда проводить товариські матчі без уболівальників - за кордоном, незрозуміло, на яких стадіонах. Такі спаринги нікому не потрібні", - переконаний Вірт. 

За словами Юрія Вірта зббірна України повинна проводити контрольні матчі вдома. 

"Хочеться бачити, як збірна України проводить контрольні матчі вдома, при великій кількості уболівальників, а не на чужих, грубо кажучи, тренувальних базах. Керівникам федерації належить приділити увагу не тільки пошуку серйозних суперників, але і їх приїзду на територію України? У нас є великі європейські стадіони. Чому вони порожні", - запитав Вірт. 

Нагадаємо, збірна України зіграла товариський матч проти Туреччини у Анталії, хоча його планували провести у Дніпрі.

Найкращим гравцем у складі збірної України було визнано Олександра Зінченка

Джерело - Xsport.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()