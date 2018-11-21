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Зінченко - найкращий серед українців у грі проти Туреччини

Сьогодні 08:06 160 0
Зінченко - найкращий серед українців у грі проти Туреччини

Хавбек збірної України Олександр Зінченко став найкориснішим гравцем у складі "жовто-синіх".

За версією InStat.

Хавбек збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко здійснив за матч 130 техніко-тактичних дій, що більше ніж у будь-кого з гравців національної команди.

Зінченко виграв 8 єдиноборств, здійснив 13 перехоплень і підбирань, 3 вдалі обведення, 8 гострих передач та 2 удари по воротах.

Рейтинг ефективності гри Олександра Зінченка склав 325 балів. На другому місці – голкіпер збірної Андрій Лунін з 304 очками, третій – Микола Матвієнко, що заробив 285 пунктів.

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Джерело - Чемпіон.

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