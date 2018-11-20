Україна не змогла перемогти Туреччину в товариському матчі

Збірна України у Анталії зіграла у нульову нічию з Туреччиною у товариському матчі.

Матч проти Туреччини у Анталії став для збірної України останнім у 2018 році. Головний тренер нашої команди Андрій Шевченко вирішив перевірити у ньому молодь.

У складі збірної дебютували два гравця - захисник Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі, а форвард Мар’ян Швед, з’явився у другому таймі на заміну.

Українці краще виглядали у першій половині гри. Проте, по перерві ініціативу перехопили турки. М’яч впродовж гри двічі влітав у ворота Андрія Луніна, але господарі поля забивали з порушенням правил.

У підсумку в матчі було зафіксовано нічию 0:0.

Товариський матч

20 листопада

Туреччина - України 0:0

Туреччина: Болат, Сеюнджю, Айхан (Ерсой, 54), Байрам, Мюльдюр (Демірал, 85), Кахведжі (Кара, 89), Йокушлу, Маллі (Топал, 74), Оз'якуп (Гюрлер, 46), Ундер, Унал (Тосун , 46).

Україна: Лунін, Миколенко, Матвієнко, Пластун, Циганков (Швед, 77), Зінченко, Коноплянка (Болбат, 64), Шапаренко (Маліновський, 46), Коваленко (Борячук, 85), Макаренко (Буяльський, 83), Караваєв.

Попередження: Шапаренко. 36; Кахведжі, 48; Байрам, 62; Швед, 88.

Нагадаємо, у заключному матчі Ліги націй Україна розгромно програла Словаччині.

Євген Коноплянка запевнив, що українці забули про поразку від Словаччини.

Джерело - Чемпіон.