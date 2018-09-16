Красніков хоче звільнити Хацкевича з Динамо

Спортивний директор Динамо Євген Красніков вимагав відставки головного тренера киян Олександра Хацкевича після матчу 7-го туру УПЛ з Карпатами, який завершився поразкою киян, 0:2.

Про це повідомляється на сторінці Druzi Dynamo в соціальній мережі Facebook.

Після матчу з Карпатами Красніков вимагає від Хацкевича піти у відставку (у них вже є конфлікт в зв'язку з тим, що покупки Краснікова не грають стільки, скільки йому хотілося б). Хацкевич погоджується піти, думаючи, що це вимога Суркіса. Пізніше тренер телефонує президентові і дізнається, що це особиста ініціатива Краснікова ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Динамо втратило очки в матчі із Зорею.