Красніков розповів про конфлікт з Хацкевичем

Віце-президент Динамо Євген Красніков не вимагав відставки головного тренера Олександра Хацкевича, після поразки від Карпат.

Пр це розповів сам функціонер.

"Інформація, що я вимагав відправити у відставку Хацкевича, – повна нісенітниця. Я не хочу це коментувати. У мої функції не входить призначати чи звільняти тренерів. А з Олександром Миколайовичем маємо гарні, робочі стосунки. У кожного в клубі є свої функції. Я шукаю гравцiв, а Хацкевич – головний тренер, який вирішує, час їм зараз грати, чи ні", – цитує Краснікова FootballHub.