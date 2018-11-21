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Коваленко: Хочемо більшого відриву від Динамо

Сьогодні 15:18 161 0
Коваленко: Хочемо більшого відриву від Динамо

Гравці Шахтаря готові повернутися до клубних справ після матчів збірних. Він вважає, що "гірники" мають збільшувати відрив від Динамо, щоб почуватися ще більш комфортно.

Про це розповів півзахисник клубу Віктор Коваленко.

"Повернулися зі збірної, відпочили і зараз готові до клубної роботі, готові перемагати. У нас зараз дуже важливі ігри за клуб. 

Мати 8 очок відриву від Динамо це не зовсім комфортно. Ми маємо перемагати в кожному матчі. Бо зараз 8 очок, а може бути менше, то ж навіщо нам така ситуація? Тому будемо виходити і робити так, щоб було ще більше", – сказав Коваленко.

Нагадаємо, стало відомо, що Цітаішвілі зник із заявки Динамо на сайті УПЛ.

Інший молодий гравець Динамо - Віталій Миколенко дебютував у складі збірної України у матчі з Туреччиною.

Джерело - football24.

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