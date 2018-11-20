Молодий півзахисник Динамо зник із заявки клубу

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі зник із заявки киян на сайті Прем'єр-ліги.

Можливо, це якось пов'язано з повноліттям, яке футболіст відзначив днями.

Та спрва в тому, що хавбек видалив свої акаунти в соцмережах, зокрема, в Instagram.

Є ймовірність того, що талановитий дриблер може продовжити кар'єру в іншому клубі. Адже останнім часом він набрав хорошу форму і забив ряд красивих м'ячів, зокрема, переможний у ворота Шахтаря U-21.

Раніше, Шапаренко продовжив контракт з Динамо.

Також Артем Мілевський з радістю повернувся б у Динамо.

Джерело - http://www.dynamomania.com/.