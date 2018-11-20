Миколенко зіграє дебютний матч за збірну України

Захисник Динамо Віталій Миколенко зіграє проти Туреччини дебютний матч за збірну України.

Захисник Динамо потрапив до стартового складу на гру. Ще два потенційний новачка національної команди - форвард Карпат Мар’ян Швед та захисник Зорі Олександр Сваток залишився у запасі.

Микола Шапаренко та Ігор Пластун вперше вийдуть у стартовому складі збірної України. У грі Ліги націй проти Словаччини хавбек Динамо та захисник Гента з’явилися на заміни .

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Туреччина - Україна, починаючи з 19:15.

Збірна Туреччини також назвала стартовий склад на матч проти України.

Джерело - Чемпіон.