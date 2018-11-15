Роналду заручився зі своєю дівчиною. ФОТО

Кріштіану Роналду зробив пропозицію своїй дівчині Джорджині Родрігес.
Про це повідомляє Mirror.
Видання стверджує, що Джорджина відповіла згодою. При цьому не уточнюється, де і коли відбудеться весілля.
Пара була помічена під час вечері у Лондоні, а на Роналду та Родрігес були одягнені однакові обручки від французької компанії Cartier. Зазначається, що дівчина вже розпочала пошуки весільної сукні.
Пара вже тривалий час проживає спільно, а Родрігес є матір'ю четвертої дитини Роналду - Алани Мартіни. Крім неї у португальського футболіста є ще троє дітей від сурогатних матерів - Кріштіану-молодший і близнюки Єва та Метью.
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Нагадаємо, Роналду став найпопулярнішою людиною в світі у Instagram.
Водночас, Роналду заявив, що він вже став одним із найвидатніших футболістів у історії.
Джерело - Mirror.