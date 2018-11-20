У ФФУ заявили про 37 випадків підозрілого руху коефіцієнтів ставок на матчі Олімпіка

Глава Комітету з етики та чесної гри ФФУ Франческо Бранка відповів на критику за відсторонення молодіжних команд Олімпіка від змагань.

Про це повідомляє Федерація футболу України.

Глава Комітету з етики та чесної гри ФФУ Франческо Бранка прокоментував критику рішення Комітету про відсторонення команд U-21 і U-19 Олімпіка від участі в національних змаганнях в нинішньому і наступному сезонах.

"Хочу звернути увагу, що Олімпік уже двічі притягувався КДК ФФУ до дисциплінарної відповідальності за договірні матчі. Комітет з етики та чесної гри ФФУ перевірив матчі всіх команд Олімпіка за останні чотири роки та встановив, що підозрілі рухи коефіцієнтів ставок відбувалися щонайменше у 37-ми матчах", - сказав Бранка.

Нагадаємо, Динамо перемогло Олімпік у контрольному матчі.

Раніше, Олімпік зіграв внічию зі Львовом у чемпіонаті України.

Джерело - ФФУ.