Півзахисник Динамо може перейти в Аякс

18-річний півзахисник Георгій Цітаішвілі не буде продовжувати контакт з Динамо. Київський клуб вже виключив футболіста зі своєї заявки.

Як повідомляє твіттер FootballHub, юний футболіст може опинитися в Шахтарі, але також є пропозиція від Аякса.

БЛИСКАВКА!⚡⚡⚡

За інформацією FootballHub гравець юнацької збірної України Георгій Цитаїшвіл близький до переходу в Шахтар❗

Контракт із Динамо спливає цього місяця. Також відомо про пропозицію від Аякса... pic.twitter.com/oXkoDNk1K4 — FootballHub (@FootballHub_Ua) 20 листопада 2018 р.

Джерело - Чемпіон.