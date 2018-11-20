Талановитий хавбек Динамо близький до переходу в Шахтар

18-річний півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі може опинитися у Шахтарі.

Про це повідомляє FootballHub.

Контракт Цітаішвілі з Динамо спливає наприкінці листопада. 18-річний півзахисник юнацької збірної України може опинитися у Шахтарі. Також у хавбека є пропозиція від Аякса.

БЛИСКАВКА!⚡⚡⚡

За інформацією FootballHub гравець юнацької збірної України Георгій Цитаїшвіл близький до переходу в Шахтар❗

Контракт із Динамо спливає цього місяця. Також відомо про пропозицію від Аякса... pic.twitter.com/oXkoDNk1K4 — FootballHub (@FootballHub_Ua) 20 листопада 2018 р.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Цітаішвілі зник із заявки Динамо на сайті УПЛ.

Інший молодий гравець Динамо - Віталій Миколенко дебютував у складі збірної України у матчі з Туреччиною.

Джерело - FootballHub.