Болт може підписати контракт з клубом Марадони

Ямайський спринтер і восьмиразовий олімпійський чемпіон Усейн Болт може найближчим часом підписати контракт з мексиканським професійним футбольним клубом.

Про це повідомляє Marca.

Підписати контракт з Болтом готовий клуб 2-го дивізіону чемпіонату Мексики Дорадос, головним тренером якого є колишній гравець збірної Аргентини Дієго Марадона.

Болт зіграв кілька товариських матчів за австралійський клуб Сентрал Кост Марінерс, але не зміг досягти домовленості щодо умов контракту і покинув команду. Також ямаєць відмовився від дворічного контракту з мальтійським клубом Валетта.

Нагадаємо, Болта можуть викликати у збірну Ямайки.

Також, Марадона назвав Моурінью найкращим тренером світу.

Джерело - football24.