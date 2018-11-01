Болта можуть викликати у збірну Ямайки з футболу

Президент Федерації футболу Ямайки Майкл Ріккеттс заявив, що форвард Усейн Болт може отримати виклик в збірну, якщо проявить себе.

Його слова наводить Xsport з посиланням на ESPN.

"Я трохи розчарований тим, що Усейн підписав контракт не з клубом із Ямайки. Це дало б нам можливість спостерігати за ним набагато більше. Якщо він покаже, що хороший гравець, викличемо в збірну Ямайки. Але ми стежимо за його прогресом. Ми уважно спостерігаємо за ним", — сказав Ріккеттс.

Болт найближчим часом повинен підписати повноцінний контракт з австралійським клубом Сентрал Кост Мерінерс". Ямаєць вже забив два м'ячі за команду.

Однак спортсмена сватають і в європейський клуб.

Джерело - Xsport.