Стало відомо, яку зарплатню отримує президент УПЛ Томас Грімм

Президент української Прем’єр-ліги Томас Грімм отримує зарплатню у розмірі 20 тисяч євро на місяць, або 240 тисяч євро на рік.

Про це повідомляє програма ТаТоТаке.

Також зазначається, що швейцарець приїздить в Україну раз на три тижні та лише на три дні.

Томас Грімм був безальтернативно обраний президентом УПЛ в березні поточного року. Швейцарець пробуде на своїй посаді ще 3,5 роки до чергових виборів у березні 2022.

Нагадаємо, президент УПЛ знає як вирішити конфлікт Динамо та телеканалів Футбол1/2.

Також, Грімм виступив проти розширення УПЛ до 16 команд.

Джерело - Та то таке.