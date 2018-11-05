Грімм виступив проти розширення УПЛ до 16 команд

Президент Української Прем'єр-ліги Томас Грімм відповів на пропозицію Арсеналу розширити лігу до 16 команд.

Слова Грімма наводить телеканал Футбол.

"Прем'єр-ліга отримала від Арсеналу пропозицію розглянути питання про розширення, але ніякого рішення не ухвалювали. З цього приводу відбудеться ще одна зустріч в грудні. Спираючись на інформацію, яку я маю, про фінансовий стан клубів, рівні їх інфраструктури, я б рекомендував залишити в Прем'єр-лізі 12 клубів, не розширюючи до 16", — заявив Грімм.