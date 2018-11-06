Президент УПЛ знає як вирішити конфлікт Динамо та телеканалів Футбол1/2

Президент української Прем'єр-ліги Томас Грімм розповів про те, як врегулювати відносини між київським Динамо та телеканалами Футбол 1/2.

Про це повідомляє сайт Sportanalytic.com.

Телеканали Футбол1/2 можуть стати офіційними трансляторами УПЛ, а тому їм потрібно вирішити конфлікт з Динамо.

Грімм заявив, що цю проблему вже встигли обговорити з усіма сторонами конфлікту і все буде передбачено в тендерній документації.

Швейцарець впевнений, що при новій системі Динамо побачить переваги для себе, а такий глибокий конфлікт між грандами футболу і телевізійного ринку не може бути корисним для комерційної привабливості продукту.

Зараз же вже існує документ, в якому УПЛ планує окремим пунктом прописати, які права будуть використанні. Йдеться про те, що буде можливість регулювати і впливати на мовників, а також на клуби.

Нагадаємо, раніше президент УПЛ заявив, що єдиний пул в Україні з'явиться вже наступного сезону.

Також, Грімм виступив проти розширення УПЛ до 16 команд.

Джерело - Sportanalytic.com.