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Селезньов може перейти в Галатасарай

Сьогодні 10:06 658 0
Селезньов може перейти в Галатасарай

Галатасарай зацікавлений у підписанні українського форварда Акхісара Євгена Селезньова.

Про це повідомляє ресурс Fotomac.

Турецький агент Селезньова Ахмет Булут запропонував послуги українця Галатасараю. Булут повідомив клуб, що Селезньов не буде продовжувати контракт з Акхісаром.

Керівництво Галатасарая зацікавлене у підписанні українського форварда, але направить цей варіант головному тренеру Фатіху Теріму, який і прийматиме рішення.

Селезньов виступає за Акхісар з січня 2018 року. У цьому сезоні 33-річний нападник провів за турецьку команду 11 матчів в усіх турнірах, де відзначився 4 рази.

Нагадаємо, що Селезньов розповів чому не перейшов у клуб АПЛ.

Раніше Селезньов забив гол, який не врятував Акхісар від поразки.

Джерело - football24.ua.

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