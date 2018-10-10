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Селезньов розповів чому не перейшов у клуб АПЛ

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Селезньов розповів чому не перейшов у клуб АПЛ

Гравець турецького Акхісару, Євген Селезньов розповів, чому три роки тому не перейшов до Сандерленду.

Про це повідомляє footballhub.

"У мене вже вік був такий, я не хотів щось міняти. Це потрібно їхати до Англії, повністю все міняти: менталітет і все життя взагалі. Не думаю, що в такому віці було б правильно їхати до Англії. Можливо, це помилка, а може і ні".

Також, Євген додав, що мав можливість грати в Бельгії.

"Постійно запитують, чому не поїхав грати до Європи. Я бачив, що класна команда - Брюгге. Уявляєш, якби я жив в цьому місті. Я думаю, що через 2 місяці я б просто застрелився. Не кажу, що це місто погане, але просто - це не моє. Мені потрібно постійно спілкуватися, з кимось контактувати. Тому і по Сандерленду прийняв таке рішення".

Нагадаємо, Селезньов знову забив у чемпіонаті Туреччини.

Також, Селезньов з образами і погрозами відповів журналісту за пост у Facebook.

Джерело - footballhub.

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