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Селезньов забив гол, який не врятував Акхісар від поразки. ВІДЕО

Сьогодні 20:33 372 0
Селезньов забив гол, який не врятував Акхісар від поразки. ВІДЕО

Форвард Акхісара Євген Селезньов відзначився голом у матчі 7-го туру чемпіонату Туреччини проти Аланьяспора.

Селезньов провів повний матч, забивши у компенсований арбітром час, коли його клуб програвав з рахунком 2:0.

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З 69-ї хвилини Аланьяспор грав у меншості. На 80-й хвилині Селезньов отримав жовту картку.

Для Селезньова це третій гол у сезоні за Акхісар у всіх турнірах.

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Зараз команда українця знаходиться на 15-му місці в чемпіонаті Туреччини. Від зони вильоту їх відділяє лише краща різниця м'ячів, ніж у Сівасспора, за який грає Сергій Рибалка.

Чемпіонат Туреччини, Суперліга

7 тур

29 вересня

Аланьяспор — Акхісар 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 — 7 Сіссе, 2:0 — 82 Фернандес, 2:1 — 90+2 Селезньов

Нагадаємо, Ярмоленко разом з Вест Гемом переміг Манчестер Юнайтед.

А Коноплянка допоміг Шальке перемогти Майнц.

Джерело - Чемпіон.

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