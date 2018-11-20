Швеція залишила Росію поза елітою європейського футболу

Збірна Швеції перемогла на своєму полі Росію та не пустила її до найсильнішого дивізіону Ліги націй.

Збірну Швеції у заключному матчі проти Росії влаштовувала лише перемога, адже вона відставали від суперників на 3 очка.

Шведи відкрили рахунок на 41-й хвилині, коли після кутового на підборі вдало зіграв Віктор Лінделоф, який потужним ударом увігнав м’яч у нижній кут воріт.

Збільшив перевагу скандинавів на 72-й хвилині Маркус Берг, який вдало зіграв на добиванні, після того, як російський голкіпер Андрій Луньов відбив м’яч перед собою.

Швеція перемогла Росію 2:0 та вийшла до елітного дивізіону Ліги націй.

Ліга націй

6-й тур

Група B2

20 листопада

Швеція - Росія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Лінделоф, 2:0 - 72 Берг

Нагадаємо, збірна України у товариському матчі зіграла внічию з Туреччиною.

Раніше, визначилися усі фіналісти Ліги націй.

Джерело - Чемпіон.