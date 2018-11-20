Швеція залишила Росію поза елітою європейського футболу

Збірна Швеції перемогла на своєму полі Росію та не пустила її до найсильнішого дивізіону Ліги націй.
Збірну Швеції у заключному матчі проти Росії влаштовувала лише перемога, адже вона відставали від суперників на 3 очка.
Шведи відкрили рахунок на 41-й хвилині, коли після кутового на підборі вдало зіграв Віктор Лінделоф, який потужним ударом увігнав м’яч у нижній кут воріт.
Збільшив перевагу скандинавів на 72-й хвилині Маркус Берг, який вдало зіграв на добиванні, після того, як російський голкіпер Андрій Луньов відбив м’яч перед собою.
Швеція перемогла Росію 2:0 та вийшла до елітного дивізіону Ліги націй.
Ліга націй
6-й тур
Група B2
20 листопада
Швеція - Росія 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 41 Лінделоф, 2:0 - 72 Берг
Нагадаємо, збірна України у товариському матчі зіграла внічию з Туреччиною.
Раніше, визначилися усі фіналісти Ліги націй.
Джерело - Чемпіон.