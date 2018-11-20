Визначилися усі фіналісти Ліги націй

У Лізі націй визначились усі 4 команди, які розіграють між собою Кубок турніру.

Завершився груповий етап Ліги націй в групах А. За титул першого тріумфатора турніру боротимуться збірні Нідерландів, Швейцарії, Англії та Португалії.

Переможці чотирьох груп Ліги A 3 грудня візьмуть участь в жеребкуванні фінальної стадії, яка буде складатися з півфіналів, матчу за третє місце та фіналу.

Нагадаємо, перший Фінал чотирьох буде організований в Португалії з 5 по 9 червня наступного року.

Товариський поєдинок Україна – Туреччина відбудеться сьогодні, 20 листопада. Початок о 19:30.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 19:15.

Джерело - Чемпіон.