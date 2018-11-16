Україна зазнала ганебної поразки в поєдинку проти Словаччини у Лізі націй

Збірна Словаччини розгромила команду Андрія Шевченка в поєдинку Ліги націй.

Українці ще в першому таймі пропустили два сухих м'ячі.

Та після перерви Євген Коноплянка відновив інтригу в матчі, своїм голом-красенем. Але словаки відзначились ще двічі і довели результат до непристойного.

Ліга нації

16 листопада

Словаччина - Україна 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Руснак, 2:0 - 26 Куцка, 2:1 - 47 Коноплянка, 3:1 - 52 Зреляк, 4:1 - 61 Мак.

Словаччина: Дубравка, Пекарік, Шкртел (к), Шкріняр, Ганцко, Грегуш, Руснак, Куцка, Гамшік, Мак, Зреляк.

Україна: Бойко, Караваєв, Бурда, Кривцов, Матвієнко, Зінченко, Степаненко, Маліновський, Циганков, Борячук, Коноплянка (к).

Джерело - Чемпіон.