Гравці збірної України проаналізували помилки у грі проти Словаччини.
Про це розповів півзахисник української команди Євген Коноплянка.
"Гру зі Словаччиною забули. З Андрієм Миколайовичем обговорювали, що потрібно забувати такий результат. Він нас засмутив, проте нам вистачило цих двох днів, щоб обміркувати, що ми не так робили.
Потрібно піднімати голову і дивитися в майбутнє, на гру з Туреччиною. Виправдовувати нічого, потрібно результатом все довести", – сказав Коноплянка.
Товариський поєдинок Україна – Туреччина відбудеться сьогодні, 20 листопада. Початок о 19:30.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 19:15.
Джерело - football24.