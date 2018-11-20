Гравці збірної України проаналізували помилки у грі проти Словаччини.

Про це розповів півзахисник української команди Євген Коноплянка.

"Гру зі Словаччиною забули. З Андрієм Миколайовичем обговорювали, що потрібно забувати такий результат. Він нас засмутив, проте нам вистачило цих двох днів, щоб обміркувати, що ми не так робили.

Потрібно піднімати голову і дивитися в майбутнє, на гру з Туреччиною. Виправдовувати нічого, потрібно результатом все довести", – сказав Коноплянка.