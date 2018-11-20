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УЄФА готується до запровадження VAR у нинішньому сезоні

Сьогодні 20:20 249 0
УЄФА готується до запровадження VAR у нинішньому сезоні

Президент УЄФА Александр Чеферін розповів про підготовку до запровадження VAR у лізі чемпіонів у нинішньому сезоні. 

Про це повідомляє beIN Sports.

"Ми почали всю необхідну підготовку. Є важливі моменти - робота суддів та технічні аспекти. Чекаю звіту в найближчий тиждень або близько того. І тоді подивимося, чи можемо ми запровадити ВАР. Найпізніше - в наступному сезоні", - заявив Чеферін після зустрічі з президентом Асоціації європейських клубів Андреа Аньєллі. 

У свою чергу, президент Ювентуса заявив про ймовірність запровадження VAR у нинішньому сезоні. 

"Ці слова припускають, що є ймовірність введення відеоповторів раніше наступного сезону. Як клуби ми цьому раді і вдячні УЄФА за співпрацю", - сказав Аньєллі.

Нагадаємо, УЄФА розглядає можливість запровадження VAR у Лізі чемпіонів вже у нинішньому сезоні

Клуби АПЛ погодилися на запровадження VAR у наступному сезоні

 

Джерело - beIN Sports.

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