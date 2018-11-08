УЄФА хоче запровадити VAR у Лізі чемпіонів у нинішньому сезоні

УЄФА розглядає можливість запровадження VAR у Лізі чемпіонів уже у нинішньому сезоні.

Про це повідомляє BBC.

У УЄФА стурбовані великою кількістю суддівських помилок.

Зараз по всій Європі триває навчання суддів, в УЄФА вважають, що рівень відеоасистентів достатній для введення системи VAR на пізніх стадіях Ліги чемпіонів.

Рішення може бути оголошено на засіданні виконкому на початку грудня.

Раніше УЄФА оголосив, що система VAR з'явиться в Лізі чемпіонів в наступному сезоні.

Нагадаємо, Шахтар зганьбився у Лізі чемпіонів, поступившись Манчестер Сіті з рахунком 0:6.

Найгіршим гравцем у складі Шахтаря було визнано Андрія П’ятова.

Джерело - BBC.