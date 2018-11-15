Клуби АПЛ погодилися на використання системи VAR

Клуби АПЛ узгодили запровадження системи VAR з наступного сезону.

Про це повідомляє Sky Sports.

Система відеоасистента рефері у чемпіонаті Англії повинна запрацювати вже з наступного сезону. Про це стало відомо після зустрічі керівництва клубів англійської Прем'єр-ліги .

Перед стартом нинішнього чемпіонату АПЛ це питання вже обговорювалося, але клуби не зважилися вводити VAR 2018 року.

Зараз VAR використовується в Бундеслізі, Серії A, Лізі 1 і Ла-Лізі.

Нагадаємо, під час зустрічі клуби АПЛ не могли дійти спільної думки, щодо запровадження системи VAR.

Водночас, УЄФА вивчає можливість ввести систему відеоповторів у Лізі чемпіонів вже цього сезону.

Джерело - Sky Sports.