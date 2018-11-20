Ібрагімович назвав умови переходу до Мілану

Стало відомо, на яких умовах шведський форвард Златан Ібрагімович згоден перейти до Мілану

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Після зустрічі агента Ібрагімовича Міно Райола з технічним директором Мілана Леонардо стали відомі умови можливої ​​угоди.

Швед згоден підписати з італійським клубом контракт на півроку із зарплатою у 2 млн євро і можливістю продовження ще на сезон.

Рішення залишається за Міланом, який спершу повинен розібратися з можливими санкціями з боку УЄФА за порушення правил фінансового фейр-плей.

Нагадаємо, керівництво Мілана провело 4-годинну зустріч з Міно Райолою, на якій обговорювалося повернення Златана Ібрагімовича в команду.

Раніше, стало відомо, що Златан Ібрагімович близький до переходу в Мілан.

Джерело - La Gazzetta dello Sport.