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Ібрагімовіч близький до повернення у Мілан

Вчора 23:30 245 0
Ібрагімовіч близький до повернення у Мілан

Шведський форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович близький до переходу в Мілан.

Про це повідомляє Football Italia. 

Агент 37-річного шведа Міно Райола знаходиться в постійному контакті з технічним директором міланського клубу Леонардо з метою обговорення деталей угоди.

Ібрагімович, ймовірно, буде отримувати близько 4 млн євро за сезон. Зараз основне питання полягає в терміні дії контракту.

Мілан хоче запропонувати угоду на 6 місяців з опцією продовження, Ібрагімович має намір отримати повноцінний контракт на 18 місяців.

Ібрагімович вже грав за Мілан у 2010 - 2012 роках. 

Нагадаємо, гол Ібрагімовича було визнано найкращим у сезоні у МЛС

Водночас, Ібрагімовича назвали найкращим новачком сезону в МЛС

Джерело - Football Italia.

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