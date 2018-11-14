Ібрагімовіч близький до повернення у Мілан

Шведський форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович близький до переходу в Мілан.
Про це повідомляє Football Italia.
Агент 37-річного шведа Міно Райола знаходиться в постійному контакті з технічним директором міланського клубу Леонардо з метою обговорення деталей угоди.
Ібрагімович, ймовірно, буде отримувати близько 4 млн євро за сезон. Зараз основне питання полягає в терміні дії контракту.
Мілан хоче запропонувати угоду на 6 місяців з опцією продовження, Ібрагімович має намір отримати повноцінний контракт на 18 місяців.
Ібрагімович вже грав за Мілан у 2010 - 2012 роках.
Нагадаємо, гол Ібрагімовича було визнано найкращим у сезоні у МЛС.
Водночас, Ібрагімовича назвали найкращим новачком сезону в МЛС.
Джерело - Football Italia.