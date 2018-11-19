Мілан провів зустріч з агентом Ібрагімовича

Керівництво Мілана провело 4-годинну зустріч з Міно Райолою, на якій обговорювалося повернення Златана Ібрагімовича в команду.
Про це повідомляє MilanNews.
37-річний швед, який нині виступає в MLS за ЛА Гелаксі, не проти повернутися на Сан-Сіро в січні, проте ніяк не готовий миритися з роллю резервіста.
Мілан зазнав серйозних кадрових проблем через епідемію травм в команді, тому цілком ймовірно, що крім Златана на зустрічі обговорювалися й інші клієнти Райоли.
Нагадаємо, гол Ібрагімовича було визнано найкращим у сезоні у МЛС.
Водночас, Ібрагімовича назвали найкращим новачком сезону в МЛС.
Джерело - ua-football.