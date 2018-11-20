Ребров - європейський тренер - Петряк

Колишній тренер Динамо, а нині наставник угорського Ференцвароша Сергій Ребров є тренером європейської формації.
Про це заявив гравець збірної України Іван Петряк.
"Сергія Станіславовича (Ребров - ред.) я вважаю тренером європейцем.
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У Реброва європейський підхід. Він грав у Англії та Туреччині, Ребров навчається та постійно розвивається. У нього зовсім інший підхід до тренувального процесу ніж у вітчизняних спеціалістів", - сказав Петряк у програмі Моя гра.
Нагадаємо, що Петряк останні півроку грає за Ференцварош на првах оренди.
Також Петряк зможе допомогти збірній Україні в товариській грі проти Туреччини, яка відбудеться 20 листопада.
Нагадаємо, що Чемпіон проведе для вас онлайн гри Туреччина - Україна.
Джерело - Чемпіон.