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Ребров - європейський тренер - Петряк

Сьогодні 15:07 225 0
Ребров - європейський тренер - Петряк

Колишній тренер Динамо, а нині наставник угорського Ференцвароша Сергій Ребров є тренером європейської формації.

Про це заявив гравець збірної України Іван Петряк.

"Сергія Станіславовича (Ребров - ред.) я вважаю тренером європейцем.

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У Реброва європейський підхід. Він грав у Англії та Туреччині, Ребров навчається та постійно розвивається. У нього зовсім інший підхід до тренувального процесу ніж у вітчизняних спеціалістів", - сказав Петряк у програмі Моя гра.

Нагадаємо, що Петряк останні півроку грає за Ференцварош на првах оренди.

Також Петряк зможе допомогти збірній Україні в товариській грі проти Туреччини, яка відбудеться 20 листопада.

Нагадаємо, що Чемпіон проведе для вас онлайн гри Туреччина - Україна.

Джерело - Чемпіон.

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