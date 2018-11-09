Динамо продовжило котракти зі своїми молодими талантами на п'ять років

Півзахисники Динамо Микола Шапаренко та Володимир Шепелєв підписали нові контракти з "біло-синіми".

Про це повідомляє офіційному сайті клубу

Обидва підписали нові угоди на 5 років.

Шапаренко у матчі 4 туру групового етапу Ліги Європи забив третій гол у ворота Ренна, фактично поставивши крапку в матчі. Загалом хавбек забив 4 голи в останніх 3 матчах. Зазначимо, що Микола отримав виклик у збірну України на матчі проти Словаччини та Туреччини.

Шепелєв у сезоні 2018/19 відіграв 16 поєдинків і поки не відзначався результативними діями.

Раніше, Миколенко продовжив контракт з Динамо.

Нагадаємо, Бурда порадив Шапаренку читати менше преси.

Динамо в єврокубках - найкорисніший клуб Укарїни.

Джерело - Динамо.