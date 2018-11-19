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Жеребкування півфіналу Ліги націй відбудеться у грудні

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Жеребкування півфіналу Ліги націй відбудеться у грудні

Жеребкування півфіналів Ліги націй відбудеться третього грудня.

Про це повідомляє сайт UEFA.

Захід відбудеться в Дубліні о 15:30. Також став відомий формат вирішальної стадії турніру.

Півфінал 1: 5 червня

Півфінал 2: 6 червня

Матч за третє місце і фінал: 9 червня

Нагадаємо, що вже відомі три півфіналісти - це збірні Португалії, Англії та Швейцарії. Останнім півфіналістом стане або збірна Нідерландів, або Франція.

Тим часом відеоогляд матчів Ліги націй дивіться на нашому сайті.

Результати матчів першої ліги також доступні за посиланням.

Джерело - УЄФА.

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