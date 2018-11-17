Португалія втримала нічию в матчі з Італією та забезпечила собі перемогу в групі

Італія зіграла внічию з Португалією в матчі 5 туру Ліги націй.

Збірна Італії не зуміла на Сан-Сіро здобути таку важливу перемогу. Португалія втримала необхідну нічию та виграла групу 3. У піренейців 7 очок та матч проти Польщі, яка вже оформила виліт у дивізіон B. Італія завершила Лігу націй з 5 очками в активі – це друга позиція.

Ліга націй

5 тур

Дивізіон А, група 3

17 листопада

Італія – Португалія – 0:0

Нагадаємо, в 5 турі Ліги націй збірна Сербії вдома у принциповому поєдинку обіграла Чорногорію.

Також, Косово розтрощило Мальту.

А українська збірна поступилася Словаччині.

Бойко став найгіршим гравцем протистояння.

Джерело - Чемпіон.