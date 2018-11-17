Португалія втримала нічию в матчі з Італією та забезпечила собі перемогу в групі

Італія зіграла внічию з Португалією в матчі 5 туру Ліги націй.
Збірна Італії не зуміла на Сан-Сіро здобути таку важливу перемогу. Португалія втримала необхідну нічию та виграла групу 3. У піренейців 7 очок та матч проти Польщі, яка вже оформила виліт у дивізіон B. Італія завершила Лігу націй з 5 очками в активі – це друга позиція.
Ліга націй
5 тур
Дивізіон А, група 3
17 листопада
Італія – Португалія – 0:0
Нагадаємо, в 5 турі Ліги націй збірна Сербії вдома у принциповому поєдинку обіграла Чорногорію.
Також, Косово розтрощило Мальту.
А українська збірна поступилася Словаччині.
Бойко став найгіршим гравцем протистояння.
Джерело - Чемпіон.