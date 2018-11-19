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Англія здолала Хорватію, Бельгія поступилася Швейцарії. Інші результати дня Ліги націй

Сьогодні 11:19 643 0
Англія здолала Хорватію, Бельгія поступилася Швейцарії. Інші результати дня Ліги націй

У неділю, 18 листопада, стартували матчі шостого туру Ліги націй.

До вашої уваги результати всіх матчів.

Ліга націй

6 тур

18 листопада

Англія – Хорватія 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 57 Краварич 1:1 - 78 Лінгард, 2:1 - 85 Кейн.

Північна Ірландія – Австрія – 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Шлягер, 1:1 - 57 Еванс, 1:2 - 90+3 Лазаро.

Сан-Марино – Білорусь – 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 8 Драгун, 0:2 - 52 Сорока

Молдова – Люксембург – 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Гінсарі, 1:1 - 70 Бенсі

Швейцарія - Бельгія 5:2 (3:2)

Голи: 0:1 - 2 Азар, 0:2 - 17 Азар, 1:2 - 26 Родрігес, 2:2 - 31 Стефанович 3:2 - 44 Стефанович, 4:2 - 62 Ельведі, 5:2 - 84 Стефанович

Угорщина — Естонія 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 — 29 Салаї, 2:0 — 37 Надь.

Нагадаємо, Україна провела тренування в Туреччині.

Джерело - Чемпіон.

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