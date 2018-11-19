Англія здолала Хорватію, Бельгія поступилася Швейцарії. Інші результати дня Ліги націй

У неділю, 18 листопада, стартували матчі шостого туру Ліги націй.
До вашої уваги результати всіх матчів.
Ліга націй
6 тур
18 листопада
Англія – Хорватія 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 57 Краварич 1:1 - 78 Лінгард, 2:1 - 85 Кейн.
Північна Ірландія – Австрія – 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 49 Шлягер, 1:1 - 57 Еванс, 1:2 - 90+3 Лазаро.
Сан-Марино – Білорусь – 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 8 Драгун, 0:2 - 52 Сорока
Молдова – Люксембург – 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 58 Гінсарі, 1:1 - 70 Бенсі
Швейцарія - Бельгія 5:2 (3:2)
Голи: 0:1 - 2 Азар, 0:2 - 17 Азар, 1:2 - 26 Родрігес, 2:2 - 31 Стефанович 3:2 - 44 Стефанович, 4:2 - 62 Ельведі, 5:2 - 84 Стефанович
Угорщина — Естонія 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 — 29 Салаї, 2:0 — 37 Надь.
Нагадаємо, Україна провела тренування в Туреччині.
Джерело - Чемпіон.