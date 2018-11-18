Швейцарія створила фантастичний камбек у матчі проти Бельгії та вийшла у плей-оф Ліги націй

Збірна Швейцарії перемогла у 6-му турі Ліги націй команду Бельгії.
Азар шокував Швейцарію двома м'ячами на початку зустрічі. Проте ще до свистка на перерву господарі зрівняли рахунок і навіть примудрились вийти вперед.
У другій половині зустрічі гравці збірної Швейцарії закріпили перемогу, забивши ще два м'ячі.
Ліга нації
Ліга А
6-й тур
18 листопада
Швейцарія - Бельгія 5:2 (3:2)
Голи: 0:1 - 2 Азар, 0:2 - 17 Азар, 1:2 - 26 Родрігес, 2:2 - 31 Стефанович 3:2 - 44 Стефанович, 4:2 - 62 Ельведі, 5:2 - 84 Стефанович
Нагадаємо, Португалія гарантувала місце у фіналі чотирьох Ліги націй.
Раніше, у 5 турі Ліги націй Туреччина програла Швеції з рахунком 1:0, що відправило підопічних Мірчі Луческу у дивізіон С.
Джерело - Чемпіон.