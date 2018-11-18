Швейцарія створила фантастичний камбек у матчі проти Бельгії та вийшла у плей-оф Ліги націй

Збірна Швейцарії перемогла у 6-му турі Ліги націй команду Бельгії.

Азар шокував Швейцарію двома м'ячами на початку зустрічі. Проте ще до свистка на перерву господарі зрівняли рахунок і навіть примудрились вийти вперед.

У другій половині зустрічі гравці збірної Швейцарії закріпили перемогу, забивши ще два м'ячі.

Ліга нації

Ліга А

6-й тур

18 листопада

Швейцарія - Бельгія 5:2 (3:2)

Голи: 0:1 - 2 Азар, 0:2 - 17 Азар, 1:2 - 26 Родрігес, 2:2 - 31 Стефанович 3:2 - 44 Стефанович, 4:2 - 62 Ельведі, 5:2 - 84 Стефанович

Нагадаємо, Португалія гарантувала місце у фіналі чотирьох Ліги націй.

Раніше, у 5 турі Ліги націй Туреччина програла Швеції з рахунком 1:0, що відправило підопічних Мірчі Луческу у дивізіон С.

Джерело - Чемпіон.