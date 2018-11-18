В Челсі готові витратити на підсилення 200 млн

Керівництво Челсі готові виділити Мауріціо Саррі 200 млн фунтів на нових футболістів під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє Sunday Express.

Така нечувана сума бюджету пов'язана з тим, що "синім" загрожує дворічний бан на покупку футболістів за порушення правил ФІФА, який регулює трансфери неповнолітніх гравців. Тому лондонці збираються закупитися наперед.

За інформацією джерела, наставник Челсі Мауріціо Саррі в першу чергу наполягає на посилення оборони. Італієць хоче бачити в команді Ельсеіда Хюсая, з яким він працював в Емполі і Наполі, і Натана Аке з Борнмута, який є випускником "синіх". Крім того, Саррі сподівається на запрошення фулбека Ювентуса Алекса Сандро, за яким ганявся ще його попередник Антоніо Конте.

Нагадаємо, Конте судитиметься з Челсі.

Також колишній форвард Челсі Дідьє Дрогба завершив кар'єру.

Джерело - ua-football.