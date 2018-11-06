Конте судитиметься з Челсі

Колишній наставник Челсі Антоніо Конте бажає розірвати довгостроковий контракт із лондонським клубом.

Про це повідомляє Gazzetta Dello Sport.

Італійський фахівець вимагає від "синіх" компенсації в розмірі 23 млн євро (13 млн за звільнення до завершення контракту, ще 10 млн — за нанесення шкоди репутації).

У Челсі не згодні з вимогами Конте. Юридична служба клубу пред’явила тренеру обвинувачення за невиконання низки зобов’язань, зокрема спонсорських. Також Конте не паркував свій автомобіль у призначеному місці біля бази й часто запізнювався на прес-конференції.

Нагадаємо, Конте був усунений із посади головного тренера Челсі влітку, а його місце посів Мауріціо Саррі.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що ймовірним тренером Реала стане Конте.

Джерело - ua-football.